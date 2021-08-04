Sözcü Kalın: Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Anayasa gereği yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir. Yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Anayasa gereği yanan ormanların yerinde ancak yeni orman yetiştirilir. Aksi bir uygulamaya müsaade edilmesi sözkonusu bile değildir. Bu yasa ve ilke çerçevesinde yanan ormanlarımız yeniden yeşerecek ve vatandaşlarımızın zararları telafi edilecektir" dedi.