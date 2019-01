Sözcü'nün 'Fetö' Dosyaları Birleştirildi

İSTANBUL - Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın 'FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" yargılandığı dava dosyası, Sözcü'nün ana davasıyla birleştirildi. Mahkeme, her iki dosya hakkında savcıdan mütalaa alınmasına hükmetti.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, gazete yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

"Cemaat gazetelerinde çalışmadım"

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanıklar Emin Çölaşan, Metin Yılmaz ve Necati Doğru'nun savunmalarının ardından sanık Yücel Arı söz aldı. Arı savunmasında, "Hayatımdaki ikinci sanıklık davam. İlki borcumu ödeyemediğim için icralık oldum. Sanık yazıyordu gelen kağıdın üzerinde. Çok para kazanmam lazım gazeteciliğin her yerinde çalıştım. Çoğunlukla yöneticilik yaptım. Takvim gazetesinde çalışıyordum, teşekkür ettiler ayrıldık. İki yıl işsiz kaldım. İzmir'de evim vardı sattım. Şu an kirada oturuyorum. Cemaat gazetelerinde çalışan arkadaşlarım vardı. Ben o gazetelerde çalışmadım" dedi.

Son olarak savunma yapan sanık Mustafa Çetin de, 11 yıldır Sözcü'de çalıştığını belirterek, "İddianamede anladığım kadarıyla suçlandığımız konulardan biri Çölaşan'ın ve Doğru'nun yazısını internet sitesinde yayınlamadık. Gazetede çıkan yazılar internet sitesinde de yayınlanır. Yazıda açık küfür, hakaret varsa avukatlar aracılığıyla incelenip çıkarılabilir. Söz konusu yazılarda bunlar mevcut değildir. Fuat Avni 2014 ve 2015'te paylaşımları doğru çıktığı için fenomen olan bir hesaptı. Siyasilerin polemik yaparak büyüttüğü biri oldu. İki yıl Fuat Avni'nin kim olduğunu hiç kimse bilemedi. Maalesef devlet de hukuksal bir girişimde bulunmadı. İlk girişim 15 Temmuz'dan sonra gerçekleştirildi" dedi.

Dosyalar birleştirildi, mütalaa için savcıya gönderildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosya kapsamında sanıkların savunmalarının alınmış olması, delillerin toplanmış olmasını dikkate alarak dosyanın celse arasında mütalaa için iddia makamına gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, Sözcü Gazetesi sahibi Burak Akbay, gazetenin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu, eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin yargılandığı dava ile bu dosyanın birleştirilmesine ve her iki dosya hakkında iddia makamından mütalaa alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, Sözcü Gazetesi İnternet Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin, İnternet Haber Koordinatörü Yücel Arı, gazete yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru hakkında "FETÖ içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aynı soruşturma kapsamında Sözcü Gazetesi yazarları Uğur Dündar ve Saygı Öztürk hakkında takipsizlik verilmişti.

Öte yandan Sözcü Gazeteci sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında geçtiğimiz yıl dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede Burak Akbay'ın 'silahlı terör örgütü yönetme' ve 'örgüt propagandası yapma' suçlarından 30 yıla kadar hapis istenirken, gazetenin İzmir Muhabiri Gökmen Ulu, eski İnternet Sorumlu Haber Müdürü Mediha Olgun ve Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli'nin ise 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edilmişti.

