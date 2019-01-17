Sözcü: Parlamento Brexit "B Planını" 29 Ocak'ta Oylayacak.
1 saat önce
Birleşik Krallık Avam Kamarası'nın sözcüsü Andrea Leadsom, Parlamento'nun "Brexit B planı"nı 29 Ocak'ta görüşüp, oylayacağını açıkladı.
Birleşik Krallık
Avam Kamarası'nın sözcüsü Andrea Leadsom, Parlamento
'nun "Brexit B planı"nı 29 Ocak'ta görüşüp, oylayacağını açıkladı.
Leadsom, Başbakan Theresa May
'in gelecek hafta Pazartesi günü Parlamento'ya bir öneri getireceğini ve yeni öneri bağlamında, sonraki adımları hakkında açıklama yapacağını söyledi ve ekledi: "Parlamento'nun onaylamasına bağlı olarak, konu hakkında tüm gün sürecek bir görüşme 29 Ocak tarihinde yapılacaktır."
May'in Avrupa Birliği
ile yaptığı çıkış anlaşması Salı günü yapılan oylamada, 202 kabul oyuna karşılık, 432 oyla reddedildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:17 Kaynak: DHA
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