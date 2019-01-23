Sözcü Patronu Ertuğrul Akbay'ın 15 Temmuz Akşamı Fetö'cü Gazetecilerle Sosyal Medyadan Yazıştığı...

Sözcü
gazetesi patronu Ertuğrul Akbay
'ın, FETÖ'cü firari gazeteci Erhan Başyurt
ile 15 Temmuz gecesi sosyal medyadan yazıştığı ortaya çıktı. Ertuğrul Akbay'ın FETÖ davalarından dolayı firar eden Bugün gazetesi genel yayın yönetmeni Erhan Başyurt ile kalkışmanın başladığı saatlerde yaptığı yazışmalar deşifre edildi.
Açılan davalarda, FETÖ'ye yardım etmediğini söyleyen Sözcü gazetesi patronu Ertuğrul Akbay'ın, terör davası firarisi gazetecilerle 15 Temmuz 2016 gecesi, sosyal medya üzerinden görüştüğü belirlendi. Türkiye Gazetesi
, bugünkü manşetinde Ertuğrul Akbay'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi FETÖ'nün firari sanığı gazeteci Erhan Başyurt ile yaptığı yazışmaların içeriğine yer verdi. Kapatılan Bugün Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt'un Ertuğrul Akbay'a oğlu Burak Akbay
'a telefon ile ulaşamadığını belirterek nerede' diye sordu. Sözcü'nün internet sitesinden, 15 Temmuz kalkışmasının yayınlar ile desteklenmesini isteyen Erhan Başyurt'un ısrarla Burak Akbay'a ulaşmaya çalışması dikkat çekti. FETÖ firarisi Erhan Başyurt'un, "Burak bana ulaşırsa detay yapalım" diyerek babası Ertuğrul Akbay üzerinden Sözcü Yayın grubundan darbe ile alakalı destek aldığı anlaşıldı.
Söz konusu sosyal medya içeriklerinde, 15 Temmuz gecesi 'Gazamız mübarek olsun' diye sözler sarfeden Başyurt'un, Akbay'a "Yayına devam ediyor musun?" diyerek darbeye destek yayınlarını arttırmasını istediği anlaşıldı. Başyurt'un Mynet
'te bulunan adamları sayesinde yayın yapmayı planladığı yazışmalarda yer aldı. Haberde, irtibatı koparmayalım mutabakatı ile ikilinin en son 18 Aralık
2018'te sosyal medya üzerinden tekrar görüştüğü de belirtildi. Firari Başyurt'un, Ertuğrul Akbay'a "Size her zaman destek olduğumuzu unutma" diye yazması dikkat çekti. Başyurt'un, sosyal medya programları üzerinden sesli olarak da Akbay'ı aradığı da tespit edildi.
Habere göre Ertuğrul Akbay, konuşmada Erhan Başyurt gibi firari olan Adem Yavuz Aslan
'a da selam gönderdi. Akbay'ın, "İnanın sizi ve fetin canları (FETÖ' cüleri kastederek), paylaşımlarınızı, takdir ediyor, beğeniyor takip ediyorum. Adem Yavuz
kardeşime çok selamlarımı ilet. Geçen yazdım okumadı" dediği tespit edildi.
Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Pensilvanya'nın "Kendinizi ele vermemek için bu yapıya küfredin. Sakın açığa çıkmayın" talimatının Sözcü gazetesi tarafından da uygulandığı anlaşıldı. Ertuğrul Akbay, darbe girişiminden bir gün sonra "Cenk Cenk" rumuzlu bir kişiyle sosyal medya üzerinden irtibata geçtiği bildirilen haberde, özel araştırmalar sonucu 'Cenk Cenk müstear isminin, 2010 yılında KPSS
sorularını çalan firari FETÖ'cü Mehmet Hanefi Sözen olduğu belirlendi. Mehmet Hanefi Sözen'in darbe girişiminden bir gün sonra, panikle Ertuğrul Akbay'ın oğlu Burak Akbay'ı aradığı onunda telefonla ulaşamadığı anlaşıldı. Baba Akbay'ın heyecanla kendisine ulaşan Sözen'e, "Sakin sakin. Bir sakinleşin telefonunda problem var. Ulaşacak sana, tamam" diye teskin etmeye çalıştığı belirtildi. Firari Sözen'in "Telefonlarına ulaşamıyorum. Bana dönmesi gerekli" dediği, Akbay'ın da "Sakin olun be tamam. Telefonunda problem var" diye ikinciye cevap verdiği vurgulandı. Ayrıca haberde Mehmet Hanefi Sözen'in Suna Varol takma adıyla Twitter
hesabı açıp kendisine Atatürkçü süsü vererek algı operasyonu yaptığı yakın dönemde deşifre olduğu mahkeme kayıtlarında yer alıyor. - İSTANBUL