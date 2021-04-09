Sözcüsü Kalın: "İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin sözleri hadsiz ve mesnetsizdir" - Son Dakika

Sözcüsü Kalın: "İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin sözleri hadsiz ve mesnetsizdir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB Konseyi Başkanı Michel protokol düzeninde Türkiye'den kaynaklı bir sorun veya kasıt olmadığını açıklamışken, İtalya'nın atanmış Başbakanı Draghi'nin Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri hadsiz ve mesnetsizdir. Bu ifadeyi kınıyor ve behemehal düzeltmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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