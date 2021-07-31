Sözcü Kalın: Provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Konya'da 7 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin, "Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Konya'da bir eve yapılan ve 7 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da yaşanan hunharca saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olay çok yönlü araştırılıyor. Failler yakalanacak ve adaletin önüne çıkartılacaktır. Bu elim hadise üzerinden yapılan provokasyonlara karşı birlik ve beraberlik içinde olacağız" dedi.