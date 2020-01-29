Sözde barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözde barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika

Sözde barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

7 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde Orta Doğu barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Sözde barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi, System.String[]

ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan sözde Orta Doğu barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Emperyalizme ve Siyonizme Karşı Filistin Dostları Hareketi ile Devrimci İşçi Partisi üyeleri, Sarıyer'deki konsolosluk binası önünde bir araya geldi.

Çeşitli sloganlar atan ve ABD'nin planına tepki gösteren pankartlar taşıyan gruptakiler adına açıklama yapan Kutlu Dane, Trump tarafından açıklanan 180 sayfalık planın bir paçavradan ibaret olduğunu söyledi.

Plan kapsamında, Filistinlilerin geri dönüş hakkı başta olmak üzere tüm haklarından vazgeçilmesi karşılığında bir miktar para önerildiğini aktaran Dane, şöyle konuştu:

"Plan, Ürdün Vadisi'ni İsrail'e veriyor. Kudüs'ü tek parça siyonistlerin başkenti ilan ediyor. Satır aralarında Filistinlileri sürekli tehdit ediyor. Buna karşın İsrail'in bir Yahudi ulus devleti olarak varlığı ve Yahudilerin binlerce yıl önceki atalarından kalan toprak hakları konularında en radikal siyonistlerin dilini kullanıyor. Filistin halkına ait olan doğal gaz yataklarını siyonistlere veriyor."

Dane, planı kınayarak, "Bu paçavra 1917 yılında Filistin'e yönelik siyonist göçün başlamasına ve nihayetinde siyonist İsrail'in kurulmasına izin veren Balfour Deklarasyonun bir versiyonudur. İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'yu aralarında parselledikleri Sykes-Picot'nun bir benzeridir. Bu planın adı işgaldir, katliamdır." diye konuştu.

Orta Doğu halklarının gözünde planın değeri olmadığını vurgulayan Dane, şunları kaydetti:

"Biz Orta Doğu halklarının gözünde bu belgenin tuvalet kağıdı kadar bile değeri yoktur. Binlerce kilometre ötede sorsanız Filistin'in yerini haritada bile gösteremeyecek daha Mescid-i Aksa'nın adını bile söyleyemeyen bir emperyalist emlak tüccarının, Filistin halkının geleceği hakkında karar verme yetkisi yoktur. Eline Filistin halkının kanları bulaşmış savaş suçlusu olan Netanyahu'nun da Filistin halkının geleceğini belirleme konusunda hiçbir yetkisi olamaz. Orta Doğu halkları, bu ikiliye de bunların temsilcisi oldukları emperyalizm ve siyonizme gereken dersi er ya da geç verecektir."

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Starbucks, Çin'deki 2000 şubesini koronavirüs nedeniyle kapattı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'lere ulaştı Esra Erol gelen haber sonrası sevincini gizleyemedi! Muhabirinin görüntüsüne sarıldı Kobe Bryant'ın helikopterinde tavsiye edilen güvenlik cihazı eksik çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözde barış planı, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]