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Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika

Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi

07.06.2021 10:22
Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi, System.String[]

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda "GRİ" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı...

Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van- Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlarda "GRİ" kategoride yer alan, sözde Başkale sorumlusu Agit kod adlı Gökhan Demir isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun kullandığı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1 belediye çalışanı ve 1 sivil vatandaşın şehit olduğu, 1 belediye çalışanının yaralandığı, terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Gökhan Demir, Başkale, Van, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sözde Başkale Sorumlusu Agit Kod Adlı Gökhan Demir Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika


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