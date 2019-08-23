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Sözde çevreciler uyarırken kirletti

47 dakika önce

Eskişehir'de termik santrale karşı çıkmak isteyen bir grup, sokaklarda bulunan duvarlar yazdıkları 'Eskişehir ölüyor.

Sözde çevreciler uyarırken kirletti, System.String[]

Eskişehir'de termik santrale karşı çıkmak isteyen bir grup, sokaklarda bulunan duvarlar yazdıkları 'Eskişehir ölüyor. Şehrini kurtarabilir misin?' yazılarla görüntü kirliliğine neden oldu.


Şehir merkezinde bulunan sokak aralarında bulunan duvarlara yazılan yazılar görüntü kirliliğine neden oluyor. Odunpazarı Belediyesi ve vatandaşlar tarafından defalarca boyanan duvarlar, yeniden yazılan yazılarla kirletildi. Duvarlara yazılan 'Eskişehir ölüyor. Şehrini kurtarabilir misin? Termik santrale hayır' yazılar ise dikkat çekiyor. Yazıları yazan grup, vatandaşı yaşanabilecek bir çevre kirliliğine karşı uyarırken, görüntü kirliliği oluşturması ise dikkat çekti.


Mahalledeki duvarlarda yazılan yazıların görüntü kirliliği oluşturduğunu belirten İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, "Mahalledeki duvarda bulunan yazılar bugünlerde artmaya başladı. Yazılan birçok yazının okunmadığı çevre kirliliği oluşturduğunu görüyoruz. Odunpazarı Belediyesi bu görüntü kirliğinin önüne geçmek için defalarca boyama işlemi yaptı. Ben gençlere sesleniyorum, duvarlara yazı yazmasınlar. Daha duyarlı olalım" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:42 Kaynak: İHA
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