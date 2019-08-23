Sözde dergah adıyla dolandırıcılıktan aranıyordu, Sakarya'da yakalandı

ESKİŞEHİR'de, sözde dergah adıyla kurulan çiftlik evinde, 'Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda' diyerek, psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürüp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Sibel Gönül (49), Sakarya'da gözaltına alındı. Gönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki Keskin Mahallesi'nde, 10 dönümlük arazide sözde dergah kurulan çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında ilginç yöntemler kullanarak tedavi ettiğini öne süren Sibel Gönül'ün insanları dolandırdığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Soruşturma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Sibel Gönül adreste bulunamazken, avukat oğlu Sadık Gönül ve Serkan D.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sadık Gönül ve Serkan D. tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.'KANIM ŞİFALI' DİYEREK İÇİRMİŞJandarma Komutanlığı'na şüpheliler hakkında şikayette bulunanlardan C.G. firari şüpheli Sibel Gönül'ün genellikle evlenemeyen, çocuğu olmayan ve üzerinde büyü olduğunu iddia ettiği kişileri dolandırarak paralarını aldığını söyledi. Kanının şifalı olduğunu söyleyerek de gelenlere içirdiğini anlatan C.G., "Kendisi bana 'Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda' demişti. Bir hastanın tedavi ücreti 4- 5 bin TL arasında değişirdi. Ayrıca kurban parası istiyordu. Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi. Kanının şifa olduğunu söylüyordu. Bir dönem Sibel'i FETÖ'den şikayet etmişlerdi. Elindeki 40 bin TL'yi ve kanları yanında çalışan Hacer'in evine gönderdi. Bu dönemde evinde bulunan FETÖ'ye ait kitap ve CD'leri de yaktı" dedi.'KURBAN PARASI İSTEYİP, ESTETİK OLMUŞ'Jandarmaya ifade veren S.D. ise kendisini tedavi etme karşılığında 2 bin 700 TL para ödediğini belirterek, "Beni tedavi etmek için toplamda 2 bin 700 TL aldı. Bir mührü vardı. O mührü hastaların vücudunda gezdirerek sözde tedavi yapıyormuş. Sürekli kurban parası isterdi. Fakat o kurban paralarıyla kurban kesmek yerine estetik ameliyatlar oluyordu. Estetik ameliyatlarını Hz. Hüseyin'e benzemek için yapıyormuş. Lüks bir yaşamı vardı. Yanındakilere kod adı veriyordu. Yanındakiler sürekli Sibel Gönül'ü övüyordu. Sibel'in devlet sorunlarını dahi kanıyla karışım yaparak oluşturduğu suyu Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların kapısının önüne dökerek çözdüğünü söylüyorlardı. Hatta, sözde, 15 Temmuz darbe girişimini devletin rahatça bertaraf ettirmesini sağlamış. Oluşturdukları düzene 'sistem' diyorlardı. Yanında çalışanlardan kazandıklarının yüzde 10'unu sisteme aktarmasını istiyordu" diye konuştu.SAKARYA'DA YAKALANDIFirari Sibel Gönül'ün yakalanması için jandarma ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin Sakarya'da olduğu belirlendi. Şüphelinin saklandığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Sibel Gönül, gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Gönül, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.