Son Dakika Haberleri: Sözde elebaşı Cemil Bayık, kadın teröristlere eziyet ediyor
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Sözde elebaşı Cemil Bayık, kadın teröristlere eziyet ediyor

4 saat önce

Terör örgütünden kaçan ve teslim olan Garan kod adlı terörist; bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden kırmızı bülten ile aranan Cemil Bayık'ın kışkırtıcı ve provoke edici söylemlerinin yanı sıra özellikle kadınlara sağlanan özgürlükten bahsetmesine rağmen gerçekte örgüt...

Sözde elebaşı Cemil Bayık, kadın teröristlere eziyet ediyor, System.String[]
Terör örgütünden kaçan ve teslim olan Garan kod adlı terörist; bölücü terör örgütünün sözde yöneticilerinden kırmızı bülten ile aranan Cemil Bayık'ın kışkırtıcı ve provoke edici söylemlerinin yanı sıra özellikle kadınlara sağlanan özgürlükten bahsetmesine rağmen gerçekte örgüt içerisindeki kadınların bir çoğunun zorla tutulduğunu, çok kötü şartlarda yaşamaya mecbur bırakıldığını belirtti.

Cemil Bayık kadın teröristlere eziyet ediyor

Garan kod adlı terörist, Cemil Bayık'ın kadınlara ruhsal ve fiziksel şiddet uyguladığını çok sayıda kadına cinsel istismarda bulunduğunun çevresindeki herkes tarafından bilindiğini, örgüt içinde bu tarz cinsel saldırıların ve tecavüzlerin sıklıkla yaşandığını, eğer işin içinde yönetici yada liderler var ise, olayın örtbas edildiğini kadınların ise susturulduğunu yada infaz edildiğini ifade etti.

Hamile terörist infaz edildi

Teslim olan terörist ifadesinde ayrıca, sözde elebaşı Cemil Bayık'ın hamile bıraktığı Suriyeli bir kadın teröristi kamptan uzaklaştırdığını, kadının kaçmaya çalışması üzerine altı aylık hamile olan teröristin infaz edildiğini bunun gibi olayların örgüt içerisinde sıklıkla meydana geldiğini belirtti. - ANKARA
Cemil Bayık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:42 Kaynak: İHA
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