İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Suat Eren Özyiğit, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine ilişkin hukuki bağlayıcılığı olmadığını ve uzun vadede Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledi. Dr. Özyiğit, "Sözde Ermeni soykırımı tasarısı Trump'ın seçim stratejisi. Trump, ABD'deki 1,5 milyon civarı Ermeni'nin oyunu istiyor" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye aleyhine iki tasarı peş peşe oylandı. 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden tasarı ile Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye yaptırım içeren iki tasarı Temsilciler Meclisi'nden geçti. Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstinye Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Suat Eren Özyiğit, tasarının meclisten geçmesini ABD Başkanı Donald Trump tarafından 2020 seçimleri için oy kazanma stratejisi olarak yorumladı.

"HUKUKİ BAĞLAYICILIĞI YOK"

Barış Pınarı Harekatı sonrası imzalanan mutabakatın ulusal ve uluslararası kamuoyunda Türkiye'nin diplomatik zaferi olarak yansıtılmasından Trump'ın hoşnut olmadığını da dile getiren Dr. Özyiğit, "Barış Pınarı Harekatı'yla ABD ile yapılan mutabakat hem ulusal hem de uluslararası medyada 'Türkiye'nin diplomatik olarak zaferi' olarak değerlendirildi. Donald Trump gibi popülist ve 'ABD'yi tekrar büyük ülke yapacağız' sloganıyla çıkan bir liderin seçmenine bu durumu açıklaması zor ve aynı zamanda Türkiye'ye karşı şu anda elinde koz olması için S-400 meselesini ve "sözde Ermeni soykırımını" o yüzden her fırsatta öne sürüyor. Şu anda ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan kararın hukuki olarak herhangi bağlayıcılığı yok. Senatoda 3'te 2'den az bir çoğunlukla kabul edilirse tasarılar Trump'ın önüne imzalaya gidecek. Çoğunluk bulunursa zaten direk yasalaşacak" dedi.

"UZUN VADEDE KARARIN TÜRKİYE'YE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAYACAK"

ABD'nin manevi koz olarak "sözde Ermeni soykırımını" kullandığını dile getiren Dr. Özyiğit, "ABD ile Türkiye uzun yıllardır NATO müttefiki ve ABD, Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden biri olan "sözde Ermeni soykırımını" kabul etmiş olacak. Kısa vadede bu karar Türkiye'nin imajını zedeleyebilir. Daha önce birçok ülke bu tasarıyı kabul etti, en başta Almanya, Rusya ve Fransa "sözde Ermeni soykırımını" kabul etti, tecrübemiz var. Bu ülkeler de kabul ettiğinde ürünlerine boykot çağrıları oldu. Fakat bu kısa sürdü ve ülkelerle ilişkiler normale döndü. Bu mesele Türkiye'yi manevi olarak zedeleyecek koz gibi kullanılıyor fakat uzun vadede çok büyük bir etkisi olmayacaktır" diye konuştu.

"İLİŞKİLER BOZULMAYACAKTIR"

2020 yılında ABD'de başkanlık seçimi olduğunu söyleyen Dr. Özyiğit, "ABD 100 bin civarı Türk oy kullanacak ve Ermeni seçmen sayısı 1,5 milyon civarında. Günlük karar alan ve değiştiren Trump, oyunu artırmak için böyle bir karar almış olabilir. Ayrıca, kendi seçmenine güçlü ülke olduğunu ve Barış Pınarı Harekatı'nda kaybetmediğini göstermek istiyor. Kendi seçmenini etkilemesi için çok güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Milliyetçi duyguları kullanarak sempati uyandırıyor. Türkiye ile ABD'nin ortak çıkarları olduğu için ilişkilerin bozulacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Kararın göstermelik kalacağını söyleyen Dr. Özyiğit, "Türkiye adımlarını atarken biraz revizyon yapmalıdır. Türkiye genelde 'ortak tarih komisyonu kurulsun, arşivler açılıp incelensin' denilmekte artık bunu değiştirmeliyiz çünkü "sözde Ermeni soykırımı" siyasi bir argüman oldu. Ermenistan'daki vatandaşların ulus kimliği kazanması için önemli bir bayrak oldu. Dr. Özyiğit, 1915 olaylarını inceleyen veya inceleyecek olan her tarafsız tarihçi olayların soykırım olmadığı sonucuna varacaktır, bu yüzden söz konusu olaya artık tarihi değil, politik olarak yaklaşmalıyız" diyerek sözlerini sonlandırdı.