Son dakika haberleri! Sözde hastane Güzellik Fuarı oldu - Son Dakika

Sözde hastane Güzellik Fuarı oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu" dediği yerde 19 Kasım'da 2. Güzellik Fuarı açılacak

ADANA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Adana Belediye Başkanımız bin yataklı sahra hastanesi kurdu" dediği yerde 19 Kasım'da 2. Güzellik Fuarı açılacak. Vatandaşlar ise bu duruma tepki göstererek alanın hep fuar olarak kalması gerektiğini, Adana'da sahra hastanesine ihtiyaç olmadığını söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, geçen Nisan ayında korona virüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 12 Nisan'da yaptığı bir açıklamada Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu söyledi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıktı. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmıştı.

Ayrıca bina, Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tıbbi donanımların olmaması, sağlık hizmeti açısından uygun şartları taşımadığı gerekçesiyle mühürlendi. Adana Büyükşehir Belediyesi, söz konusu fuar alanında 19-22 Kasım tarihleri arasında Estetik-Kozmetik-Güzellik Fuarı düzenleneceğini kentte birçok noktaya afişler asarak duyurdu. Fuar alanı, Kasım ayında gerçekleşecek olan etkinlikle birlikte Adanalıları ve çevre illerdeki misafirleri ağırlayacak.

"Orası zaten fuar alanıydı"

Bu durumsa kentteki vatandaşların tepkisini topladı. Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, "Genel başkanın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın sahra hastanesi kurduk dediği yerde bir yatak ve bölmeli alanlar vardı. Orası zaten bir fuar alanıydı. Bunun hiçbir zaman doğru olmadığını sadece bir algı operasyonu olduğunu tüm Adana görmüş oldu. Pandeminin yoğun olduğu herkesin sağlıkla uğraştığı bir zamanda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı halka maske dağıtmak, görevini yapmak yerine bu tip polemiklerle bir algı oluşturma peşine düştü. Zaten o dönemde de Adana'da bulunan mevcut hastanelerde bir sıkışma, yoğunluk söz konusu değildi. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri de yaptığı incelemelerde oranın bir hastane olmasının mümkün olmadığını belirleyip tutanak tuttu" diye konuştu.

"Ortada bir hastane yok"

Fuar alanının 19-22 Kasım'da gerçek kimliğine kavuşacağını söyleyen Gülaçtı, "Bugüne geldiğimizde görüyoruz ki fuar alanı gerçek kimliğine kavuşuyor. Ortada bir hastane yok, orası önümüzdeki günlerde bir fuara ev sahipliği yapacak. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesi de tamamen silinip atılmış oldu. Adana kamuoyu hizmet yerine bu tip algı oyunlarıyla meşgul ediliyor. Biz artık Adanalılar olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan hizmet bekliyoruz. Sahra hastanesi ilgili koşullarda tabi ki Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde kurulması gereken bir yerdir. Bir belediye başkanının böyle bir hastane kurması yetkisi yoktur. Sağlık Bakanlığı, valilik aracıyla belediyeye yazı yazıp yer isteğinde bulunabilir ancak böyle bir yazı da ortada yok. Orası hiçbir hijyeni olmayan bir alan" ifadelerini kullandı.

"Yataklar bütçeye yük olduysa bu bir suçtur"

Öte yandan Ozan Gülaçtı, sahra hastanesi için alınan yatakların akıbetini de sorarak, "Bu yataklar Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesine yük olduysa bu bir suçtur. Hizmet yapamayan bir belediye başkanının bütçeye getirdiği yük suçtur. Siz daha maaş ödeyemiyorsunuz, para olmasına rağmen sürekli ilk geldiğiniz günden bu yana hizmetsizliğe bir kılıf arıyorsunuz. Herhangi bir bütçeyi de buraya harcıyorsanız hem yazık hem de suçtur" şeklinde konuştu.

Ali Osman Yılmaz isimli vatandaş ise sahra hastanesi için alınan malzemelerin nereye gittiğini sorarak, "Orada hastane yok. Bunların hepsi yalan ya. Zaten burası yıllardır fuar alanıydı. Adana'nın hastaneye ihtiyacı yok. Hastane çok. Ambulansı aradığımızda hemen geliyor. Benim eşim hasta ve ambulansı aradık mı hemen geliyor. Sahra hastanesine falan gerek yok. Asıl amacına döndü artık. Fuar alanı iyidir. Gençler için, kent için iyidir" diye konuştu.