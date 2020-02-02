Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı - Son Dakika

Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı

1 saat önce

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.

Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı, System.String[]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.


Başkentte Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ilginç bir operasyona imza attı. Meydana gelen olayda 70 yaşındaki şüpheli kişi kendisi gibi yaşlı bir vatandaşın yanına giderek Çinden yayılan Korona virüsüne karşı ilaç satığını iddia etti. Vatandaşı kandırarak tuzağına düşüren yaşlı kapkaççı, ödeme yapılacağı esnada vatandaşların cüzdanını veya parasını alarak olay yerinden kaçtı. İlerleyen yaşına rağmen hızla koşarak kaçabilen yaşlı şüpheli tanınmamak için birde şapka taktı. Yaşlı dolandırıcının hesaba katmadığı güvenlik kameraları ise kayıttaydı. Polis gelen şikayetler üzerine derinlemesine çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kişiyi tespit edip belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi. - ANKARA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 01:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle Çin'den getirilen vatandaşların götürüleceği hastane belli oldu
Son düzenleme ile yetkileri artırılan bekçiler ne kadar maaş alıyor? Ünlü YouTuber, koronavirüsü inceleyerek video çekmek için Çin'e gitti Son Dakika: Vuhan'daki Türkler eve döndü! 42 kişiyi taşıyan askeri uçak Ankara'ya indi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 03:15:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]