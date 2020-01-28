Sözde Orta Doğu barış planı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Son Dakika

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Sözde Orta Doğu barış planı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:31 Kaynak: AA
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