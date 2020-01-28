Sözde Orta Doğu barış planı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözde Orta Doğu barış planı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Son Dakika

Sözde Orta Doğu barış planı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

6 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı.

Sözde Orta Doğu barış planı - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:31 Kaynak: AA
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