Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler - Son Dakika

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler
6 saat önce
Gazze'de toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:39 Kaynak: AA
Gazze'de toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. Göstericiler, sözde Orta Doğu barış planını kınayan sloganlar attı.
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