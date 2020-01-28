Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler - Son Dakika
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Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler

6 saat önce

Gazze'de toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti.

Gazze'de toplanan yüzlerce Filistinli, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planını protesto etti. Göstericiler, sözde Orta Doğu barış planını kınayan sloganlar attı.

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Orta Doğu, Gazze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:39 Kaynak: AA
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