Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2) - Son Dakika

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)

40 dakika önce

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin...

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi

Grubun sloganlar atması

Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (2)

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)

Selman Esmerer, Donald Trump, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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