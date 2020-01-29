Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2) - Son Dakika

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (2)
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Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin...
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:06 Kaynak: AA
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi
Grubun sloganlar atması
Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Selman Esmerer'in konuşması
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (2)
Son Dakika Trump, sözde Orta Doğu barış planının öngördüğü İsrail ve Filistin haritasını paylaştı Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!