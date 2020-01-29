Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3) - Son Dakika

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)
21 dakika önce
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması Dua edilmesi İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu...
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:25 Kaynak: AA
Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi
Grubun sloganlar atması
Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması
Dua edilmesi İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (3)
Son Dakika Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi