Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3) - Son Dakika

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)

21 dakika önce

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi Grubun sloganlar atması Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması Dua edilmesi İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu...

Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı İstanbul'da protesto edildi

Grubun sloganlar atması

Hamas Sözcüsü Ebu Zuhri'nin konuşması

Dua edilmesi İSTANBUL - ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıkladıkları tek taraflı Orta Doğu planı, ABD İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi. (3)

Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3)

Donald Trump, Orta Doğu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Mahmud Abbas'tan Trump'ın Ortadoğu planına sert tepki: Halkımız bunu tarihin çöplüğüne atacak
İsrail ordusu, Ortadoğu planını protesto eden Filistinlilere ateş açtı: 13 yaralı Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler! BM, Trump'ın tek taraflı 'Yüzyılın Anlaşması' planına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:47:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sözde Orta Doğu barış planına tepkiler (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]