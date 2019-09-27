Son Dakika Haberleri: Sözde özel güç unsuru 2 pkk'lı, etkisiz hale getirildi
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Sözde özel güç unsuru 2 pkk'lı, etkisiz hale getirildi

48 dakika önce

IRAK kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatında, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, araç içinde etkisiz hale getirildi.

Sözde özel güç unsuru 2 pkk'lı, etkisiz hale getirildi, System.String[]

IRAK kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatında, sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, araç içinde etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen hava harekatıyla sözde özel güç unsuru 2 PKK'lı terörist, kullandıkları araç içerisinde etkisiz hale getirildi" denildi.


Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:09 Kaynak: DHA
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