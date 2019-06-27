Sözde "sıkıyönetim emirlerini" iletme talimatını vermiş

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl...

AZİZ ASLAN - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklanan eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Akgülay hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, FETÖ/PDY'nin terminolojisi, örgütün yapısı ve işleyişi, hiyerarşisi, kamu personeli ile öğrencilerin örgüte kazandırılma yöntemleri, örgütün mali yapılanması, gelir kaynakları ve kriptolu haberleşme programlarına ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 8. Ana Jet Üssü'nden, Akıncı Üssü davasında yargılanan sanıklar eski askerler Yıldıray Korkmaz, Yavuz İstek, İbrahim Yozgat, Aziz Ersel Emanet, Ceyhan Karakurt, Fatih Şen, Ahmet Özdemir ve Erdem Erdoğan'ın 6 F-16 savaş uçağını gasbettikleri, Ankara'daki alçak uçuşlarda kullandıkları, bu uçakları daha sonra darbecilerin karargahı niteliğinde olan Akıncı Hava Üssü'ne indirdikleri hatırlatılan iddianamede, o dönemde sanık Akgülay'ın 8. Ana Jet Üssü'nde komutan vekili olduğu bildirildi.

Sanık Akgülay 181. filoya giriş yapmış

İddianamede yer alan, 8. Ana Jet Üssü'ndeki güvenlik kamerası inceleme tutanağında şunlar kaydedildi:

"Darbe girişimi sırasında uçak kaçıran şüphelilerin 181. filoya geldikleri ve Özdemir'in odasında toplandıkları, 21.46'da tam teçhizat uçuş kıyafetleri ile çıkış yaptıkları görülüyor. 22.04'te Akgülay 181. filoya giriş yapmıştır. Yaklaşık 4 dakika sonra elinde içecekle Özdemir'in odasına gitmiş ve 30 saniye sonra da binanın girişine çıkmıştır. Diğer kamera görüntüsünde de 6 uçağın 22.40'ta havalanmaya başladığı görülmektedir."

FETÖ'nün mahrem yapı sorumlularının kendilerine bağlı askerleri örgütsel toplantıya davet etmek ve talimat vermek için ankesörlü telefonları kullandıkları ifade edilen iddianamede, Akgülay'ın da 6 kez bu şekilde arandığı ve sanığın HTS kayıtlarında FETÖ'den haklarında dava açılan kişilerle görüştüğü bildirildi.

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında, son derece gizli haberleşme yöntemleri kullanan, askeri mensuplarının gizliliğine önem veren örgütün bu yöntemle Akgülay ile irtibat kurduğu, sanığın da FETÖ'nün emir ve talimatları ile hareket ettiği aktarıldı.

"Darbeye teşebbüs eden diğer şüphelilerle birlikte hareket etmiştir"

İddianamede, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan Akgülay'ın 15 Temmuz 2016'da Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutan Vekili olarak görev yaptığı sırada, darbeciler tarafından sisteme gönderilen sözde 'sıkıyönetim emrinin' derhal tüm ana birlik komutanlarına iletilmek üzere talimat verdiği anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Akgülay'ın uçaklar kalktıktan sonra söz konusu pilotlara "üsse geri dönmeleri için" emir verdiğinin idari tahkikat raporunda yer aldığı belirtilen iddianamede, sanığın söz konusu uçaklar kalktıktan sonra hava üssünde birtakım önlemler aldığı ancak darbe teşebbüsünün kamuoyu tarafından öğrenildiği ve tüm uçuşların ülke genelinde yasaklandığı bir süreçte sanığın konumu itibarıyla bu hususları bilmesi gerektiği ifade edildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin, uçakların kalkış aşamasına kadar makul bir süre bulunmasına rağmen hava üssünde herhangi bir tedbir almadığı, aktif olarak herhangi bir davranış sergilemediği, uçuş yasağına rağmen müdahale için makul sayılabilecek sürede uçakların kalkışına karşı tedbirler almakta hava üssündeki konumu gereği 'garantör' konumunda olduğu anlaşılmıştır. Şüpheli pasif konumda kalarak, belirtildiği şekilde FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olarak fikir ve eylem birliği içerisinde darbeye teşebbüs eden diğer şüphelilerle birlikte hareket etmiştir."

İddianamede, darbe girişimi gecesi Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden izinsiz uçak kaldırarak Ankara'ya giden ve astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci tuğgeneral Semih Terzi'nin bulunduğu uçağın kaldırılmasına ilişkin de Akgülay'ın herhangi bir tedbir almadığı ve pasif konumda kalarak, darbe girişimine destek olduğu ifade edildi.

İstenilen ceza

İddianamede, eski Eskişehir Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi Komutanı Tuğgeneral Özkan Edip Akgülay hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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