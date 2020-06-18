Sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski Tuğgeneral Faruk... - Son Dakika

Sözde "yurtta sulh konseyi" listesinde İçişleri müsteşarı olarak yer alan eski Tuğgeneral Faruk Bal 'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. - ANKARA

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