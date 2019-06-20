Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141...
2 saat önce
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:25 Kaynak: AA
Sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski Çiğli
2. Ana Jet Üs Komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk
, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
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