Sözen, "Cumhuriyet Tarihinde Görülmemiş Hizmetler Kayyumlar Tarafından Yapıldı"

Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, " Tunceli 'de, Diyarbakır 'da, Mardin 'de, Van 'da, Şırnak 'ta ve diğer birçok yerde cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetler kayyum belediyelerimiz tarafından yapıldı" dedi.Anadolu Köy Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Bingöl 'de resmi olmayan sonuçlara göre seçilen AK Parti Belediye Başkanı Erdal Arıkan 'ı tebrik etmek üzere kente geldi.AK Parti Bingöl İl Başkanlığında Arıkan ile bir araya gelen Sözen,açıklamada bulundu.Bingöl'de herhangi bir oy kaybının yaşanmadığına değinen Sözen,"Burada bir takım işte Bingöl'de AK Parti'nin oy oranları düştü şeklinde söylemler oldu. İlimizi, ilimizin siyasetçilerini yıpratmaya çalışanların aslında şu gerçeği görmeleri lazım. Yerel seçimlerden akraba, eş dost faktörü muhakkak ortaya çıkıyor. Türkiye genelinde AK Parti ve MHP arasında birlikte yürütülen bir Cumhur İttifakı var. Bu ittifak kapsamında Bingöl'de her iki adayın almış olduğu oy oranının toplamında aslında Bingöl'de herhangi bir oy kaybının olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Yerel faktörler devreye girdiğinde vatandaşlarımızın siyasi tercihleri de değişmiş olabilir. Ama önemli olan sonuca varmaktır ve bu sonucu aldıktan sonrada Bingöl halkına hizmet etmektir"ifadelerini kullandı."Vatandaşımızın gönlüne dokunmalıyız"Bölgede atanan kayyumların görülmemiş hizmetleri getirdiğine de değinen Sözen, "Kayyumların bölgemizde cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetleri getirdiğine hep birlikte şahit olduk. Yanı başımızda olan Tunceli'de, Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da, Şırnak'ta ve diğer birçok yerde cumhuriyet tarihinde görülmemiş hizmetler bu kayyum belediyelerimiz tarafından getirildi. Özellikle Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da vatandaşlarımızın tercihlerini hala HDP 'den yana kullanıyor olmasının altında kayyumların başarısızlıktan kaynaklanan bir husus değil, 35 yıldır PKK terör örgütünün ve FETÖ terör örgütünün bu insanlarımız nezdinde bölgede oluşturduğu tahribatların izlerinden kaynaklanmaktadır. Bu tahribatları 2 yıl içinde belediyecilik hizmetleri yaparak kesinlikle ortadan kaldıramayız. Vatandaşların gönlüne dokunmak lazım. Bir taraftan FETÖ'cülerin devlet eliyle halkımıza çektirdikleri zulümler ortadayken diğer taraftan da bu HDP'lilerin vatandaşlarımıza hizmet sunmaması anlayışla bu bölgedeki vatandaşlarımız ister istemez devlete kırılmıştır. Bu FETÖ'cülerin vatandaşa kestiği faturanın bedelini maalesef vatandaşlarımız devlete kesmiştir. Bu iki yıl içinde Cumhuriyet tarihinin görülmemiş hizmetleri yapılmış olsa da henüz yüzde 100 bütün vatandaşlarımıza dokunmadığımız gerçeği de net bir şekilde ortadadır. İnanıyorum zamanla her şey düzelecek, devletimiz de şeffaf bir şekilde her zamanki gibi vatandaşlarımıza hizmet edecektir"diyerek sözlerini tamamladı. - BİNGÖL