Son Dakika Haberleri: Sözen'den Gazetecilere 10 Ocak'ta 10. Yıl Plaketi

Sözen'den Gazetecilere 10 Ocak'ta 10. Yıl Plaketi

1 saat önce

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte görev yapan gazetecilerin "10. yıl anı plaketi" hediye etti.

Sözen'den Gazetecilere 10 Ocak'ta 10. Yıl Plaketi, System.String[]
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde kentte görev yapan gazetecilerin "10. yıl anı plaketi" hediye etti.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, gazetecileri akşam yemeğinde ağırladı. Geceye Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları ve CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar katıldı. Düzenlenen programda ayrıca Sözen, gazetecilere 10. yıl plaketi takdim etti.

Sözen, "Sizlerle bu güzel ortamda bir arada olmaktan, bu özel gününüzde sizlerle sohbet etme fırsatı bulmaktan son derece mutluyum. Sizlerle 10 yıldır bir aradayız. Manavgat'ın, çocuklarımızın geleceği adına, yarınlarımız adına 10 yıldır beraberce mücadele ediyoruz. Bu süre zarfında iyi günlerimiz oldu, kötü günlerimiz oldu, kentin sıkıntıları oldu. Her aşamada beraberdik, omuz omuzaydık, yan yanaydık" dedi.

Başkan Sözen'in konuşmasının ardından 10 yıl anı plaketi törenine geçildi. Gazetecilere plaketlerini takdim eden Sözen, herkese başarılı çalışmalarının devamını diledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:18 Kaynak: İHA

Şükrü Sözen, Manavgat, Güncel
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