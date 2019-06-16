Sözen: "Gün intikam alma, hesap sorma günü değildir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün intikam duygusuyla hareket etme günü değildir, gün yanlışların faturasını kesme günü...

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Gün intikam duygusuyla hareket etme günü değildir, gün yanlışların faturasını kesme günü değildir, gün birbirimizi içerden kemirme günü değildir. Gün, bütün şer güçlerin desteklediği adaya karşı, birlik beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde hareket etme günüdür" dedi.



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sözen, önümüzdeki hafta yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir takım şaibelerin, hilelerin karışmasından dolayı seçimin iptal edildiğini hatırlatan Sözen, "Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu karara istinaden 23 Haziran 2019 tarihinde tekrar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecektir. 23 Haziran tarihinde yapılacak seçimde bir tarafta AK Parti, MHP tarafından desteklenen Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım yer alırken, diğer tarafta CHP, HDP, İP, PKK, FETÖ, dış güçler, şer güçler ve daha birçok bileşenin bir araya gelerek desteklemiş olduğu ismine Millet İttifakı adayı denilen Ekrem İmamoğlu yer almaktadır. Bu seçim her ne kadar yerel seçim olarak görülse de Millet İttifakı cephesinde bir araya gelenlere baktığımızda bunun bir yerel seçimden ibaret olmadığını net bir şekilde görmüş olacağız. İçeride ve dışarıda birçok şer odağının ve terör örgütünün desteklediği bir adayı İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımızın desteklemesi asla ülkemizin menfaatine ve lehine olmayacaktır. Herkesin bildiği üzere Ekrem İmamoğlu bir planın parçası, bir senaryonun ürünü ve bir proje adayıdır. Bu senaryoyu yazanlar çizenler Ekrem İmamoğlu seçildiği taktirde başta kendisine, İstanbul'a ve ülkemize çok büyük bedeller ödeteceklerdir. Bu şer güçler durup dururken Ekrem İmamoğlu'nu desteklememektedirler. Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesi halinde kendisine çok ağır diyet borcunu ödeteceklerdir. Bütün bu gerçekler ışığında vatanını devletini milletini bayrağını seven, milli ve manevi değerlerine bağlı herkesin bu proje adayına karşı hizmet adamı Binali Yıldırım da desteklemeleri gerekmektedir" diye konuştu.



"Hesabın sorulacağı gün 23 Haziran olmamalıdır"



Seçime bir hafta kala sahada vatandaşlarla yapılan görüşmelerde ama, fakat, lakin gibi bahanelerin ortaya çıktığını gördüklerini kaydeden Sözen, şöyle devam etti:



"Bir takım kişilerin, çevrelerinin Binali Yıldırım'ı seviyoruz, Cumhurbaşkanımızı seviyoruz, ama, fakat, lakin gibi bahanelerin arkasına sığındıklarına şahit oluyoruz. Seçime bir hafta kala ama, fakat, lakin ve benzeri gibi bahane cümlelerini kullanmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. AK Parti'nin eksiklikleri var mı elbette ki vardır. Vatandaş bu eksiklikleri dile getirirken haklı mıdır evet kesinlikle haklıdır. Vatandaşın saygı sevgi çerçevesinde eleştirme hakkı var mıdır evet kesinlikle eleştirme hakkı vardır. Fakat 23 Haziran seçimlerine bir hafta kala bu sebeplerin arkasına sığınarak Binali Yıldırım'a oy vermeyeceğiz demek çok büyük bir haksızlık, ülkemize, milletimize ve devletimize karşı yapılacak en büyük yanlış olacaktır. Gün intikam duygusuyla hareket etme günü değildir, gün yanlışların faturasını kesme günü değildir, gün birbirimizi içeriden kemirme günü değildir. Gün karşı cephede yer alan ismi Millet İttifakı olsa da bütün şer güçlerin desteklediği adaya karşı birlik beraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde hareket etme günüdür. Şimdi kendi içimizde yapacağımız hesaplaşma çok yanlış olur bedeli çok ağır olur ve tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır sonuçlar doğurur. Öncelikle hepimize düşen görev bu zor günde 23 Haziran'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı destekleyip İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçmektir. Bu tarihi seçim bittikten sonra oturup var olan bütün yanlışlıkları var olan bütün eksiklikleri konuşacağız, konuşmalıyız. Hesap vermesi gerekenlerden milletçe hep beraber hesap sormalıyız. Ama o hesabı soracağımız gün asla 23 Haziran günü değildir, olmamalıdır. Böyle düşünen vatandaşlarımız varsa derhal bu yanlış kararlarından vazgeçmelidirler. Aksi taktirde 23 Haziran'dan sonra ülke olarak millet olarak hepimiz çok ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız. Biliyoruz ve inanıyoruz ki geçmişten beri ülkemizin zor zamanlarında bu millet ülkesine milletine devletine ve kendileri için hizmet edenlere hep sahip çıkmıştır, elini taşın altına koymuştur, yapması gerekeni de yapmıştır. Milletimiz 23 Haziran seçimlerinde de şimdiye kadar olduğu gibi kendisine yakışanı milletimizin devletimizin, memleketimizin ve vatandaşlarımızın menfaati çerçevesinde yapacaktır." - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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