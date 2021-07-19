Sözen: "HDP ve CHP koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade ederek hadsizlik ve aymazlık etmişlerdir" - Son Dakika

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, "Kanun maddesinin görüşmeleri esnasında HDP ve CHP koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade ederek hadsizlik ve aymazlık etmişlerdir" dedi.

Sözen, "Koruculuk sistemini sadece bir silahlı mücadele yönetimi olarak düşünmek yanlıştır. Koruculuk sistemi PKK ve HDP'ye karşı bir psikolojik baskı unsurudur" dedi.

TBMM Genel Kurulunda 1. maddesi güvenlik korucularıyla ilgili olan ekonomiye ilişkin 26 maddelik Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi yasalaştı. Yaptığı basın açıklamasıyla kabul edilen maddenin güvenlik korucularının taleplerini tam olarak karşılayamadığını belirten Sözen, güvenlik korucularının hak taleplerinin devam edeceğini belirtti.

Güvenlik korucularının bölgenin vazgeçilmez unsuru olduğunu aktaran Sözen, "Koruculuk sistemini sadece bir silahlı mücadele yönetimi olarak düşünmek yanlıştır. Koruculuk sistemi PKK ve HDP'ye karşı bir psikolojik baskı unsurudur. Korucuların tamamına yakını Kürt ve Zaza kökenli olduğu için HDP'nin Kürtlere baskılar yapılıyor yalanını çürütmektedir. Güvenlik korucularımız yıllardır siyasetten de HDP'ye karşı mücadele ederek HDP'ye karşı hükumeti destekleyerek, HDP'nin bölgede birinci parti olmasının önüne geçmişlerdir. Korucularımız olmasaydı PKK ve HDP bölgede psikolojik üstünlük ve alan hakimiyeti sağlamış olacaktı. Kanun maddesinin görüşmeleri esnasında HDP ve CHP koruculuk sisteminin kaldırılması gerektiğini ifade ederek hadsizlik ve aymazlık etmişlerdir. HDP ve CHP'ye tavsiyemiz koruculuk sistemi gibi tertemiz kavramları ağızlarına alıp kirletilmemelidir. HDP ve CHP koruculuk kaldırılsın demekle hadlerini aşmışlardır. Altını çizerek ifade edeyim ki; dün olduğu gibi bugünde yarında kanunlar ve yasalar çerçevesinde teröre ve teröriste karşı son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yarın da devletimizin emrinde, aziz milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bizleri devletimiz ve milletimizle karşı karşıya getirmek isteyenlerin hevesleri her zaman olduğu gibi kursaklarında kalacaktır. Korucularımızı bu haklı mücadelemizde yanımızda olmaya, bizi desteklemeye, birliktelik ruhu içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Türkiye'nin 3. büyük silahlı gücü olarak haklı mücadelemizi kanunlar çerçevesinde sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek. - BATMAN