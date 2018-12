Sözen, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon'u Kınadı

Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a karşı yaptığı açıklamayı kınadı.Son günlerde önce İsrail Başbakanı Netanyahu , şimdide İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon'un twitter hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a karşı yönelik yaptığı açıklamayı kınayan Sözen, Nahshon'un küstahça açıklamalarda bulunduğunu söyleyerek kınadı. Başkan Sözen, "İsrail Başbakanı Netanyahu, şimdide İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Emmanuel Nahshon twitter hesaplarından ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a karşı yönelik küstahça açıklamalarda bulunarak, Filistinli vatandaşlara karşı yaptıkları katliamların üstünü örtbas etme gayretine girmişlerdir. Filistin'de binlerce vatandaşın ölümünden sorumlu olan, Filistinli vatandaşların ibadet özgürlüğünü ellerinden alan, Filistin'e ambargo uygulayan, birleşmiş milletler kararlarını yok sayan, eline Müslüman kanı bulaşmış bebek katili İsrail yetkilileri kalkmış dünya mazlum ve mağdurlarının hamisi olan Cumhurbaşkanımıza çamur atmaya kalkışmaktadırlar. Cumhurbaşkanımızın Hamas 'a sahip çıkmasını terör örgütlerine sahip çıkıyor gibi bir algı oluşturma çabasına girişmektedirler. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Hamas asla bir terör örgütü olmadığı gibi, Filistin'de terörist bir ülke değildir'. Cumhurbaşkanımıza dil uzatanları şiddetle kınıyorum" dedi."İsrail Dışişleri sözcüsü boyundan büyük laflar etmiştir"İsrail Dışişleri sözcüsünün 'Osmanlı İmparatorluğunun günleri çoktan bitti. Yahudi halkının başkenti Kudüs 'tür ve öyle de kalacaktır' şeklinde ifadeler kullandığı için boyundan büyük laflar ettiğini vurgulayan Başkan Sözen, "Osmanlı İmparatorluğu resmi olarak olmayabilir ama Osmanlı'nın mirasını taşıyan başta Türkiye olmak üzere dünyada birçok ülkede Osmanlı devletinin manevi varlığı sonsuza dek yaşayacaktır. Osmanlı'nın izlerini silmek İsrail'in haddi değildir. Kudüs asla İsrail'in başkenti değildir. Kudüs Filistin'in başkenti, Müslümanların ilk kıblesi, Hazreti Muhammed 'in Mirac'a yükseldiği yerdir. Kudüs biz Müslümanların vazgeçilmez kırmızı çizgisidir. İsrail'in bu küstah ve iftira dolu açıklamaları biz Müslümanların sabrını taşımaktadır. İsrail'in bu küstahça söylemlerine devam etmesi, İsrail'in ve Yahudi devletinin sonunu hazırlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı duyduğumuz gibi, İsrail'in de biz Müslümanlar için kırmızı çizgimiz konumunda olan Filistin'in toprak bütünlüğüne ve Filistin halkının ibadet özgürlüğüne saygı duymasını bekliyoruz. İsrail dünyayı kendi ekseni etrafında döndüğünü düşünerek Yahudi halkını felakete sürüklemektedir. Bundan dolayı biz Müslümanların İsrail devletine karşı kini ve nefreti her geçen gün artmaktadır. Dünya asla İsrail'den ve Yahudilerden ibaret değildir. İsrail Filistin halkına zülüm, işkence ve soykırım uygulayarak bir yere varacağını zannediyorsa yanılıyordur. Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki Müslüman Türk halkı her şeyimizi kardeş Filistin halkı için feda etmeye hazırız. İsrailli yöneticileri Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerinden dolayı kınıyorum, lanetliyorum" diye konuştu. - DİYARBAKIR