Son Dakika Haberleri: Sözen, Kalemler ve İncilipınar'da

Sözen, Kalemler ve İncilipınar'da

37 dakika önce

Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Kalemler ve Evrenseki İncilipınar Mahalle'lerinde vatandaşla buluştu.

Sözen, Kalemler ve İncilipınar'da, System.String[]
Manavgat Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Belediye Başkan Adayı Şükrü Sözen, Kalemler ve Evrenseki İncilipınar Mahalle'lerinde vatandaşla buluştu.

Şükrü Sözen'e CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hatice Avcı ve meclis üyesi adayları eşlik etti. Buluşmada, CHP İlçe Başkanı Aliye Coşar, tüm Türkiye, Antalya ve Manavgat'ta barış ve huzur dolu bir seçim olmasını diledi. İYİ Parti İlçe Başkanı Hatice Avcı ise "Millet İttifakı olarak İYİ Parti ve CHP güç birliği yaparak el birliği ile bir şeyler yapmak için yola çıktık. Millet İttifakının kazanacağına inanıyorum" dedi.

Sözen: "Manavgat'ın değerlerine sahip çıkmak tecrübe ister"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ise, mahalle ziyaretinde kendisini köy insanının misafirperverliği ile büyük coşku ve sevgiyle karşılayan vatandaşlara teşekkür etti. Kalemler Mahallesi'nin kendi köyü ve evi olduğunu belirten Başkan Sözen, tüm mahalle halkının kendisinin komşusu olduğunu vurguladı. Türkiye'nin güç ekonomik koşullarında özellikle köy insanının geçim sıkıntısı içinde olduğunu belirten Sözen, buna rağmen halkın ayakta kalmak için mücadele ettiklerini söyledi. Şükrü Sözen, Manavgat'ın büyük yatırım ve hizmetlerle günden güne büyüdüğünü ve kent büyürken yaptığı belediye başkanlığında kendini yetiştirdiğini kaydetti. Manavgat'ın geleceği olan değerlere, sahip çıkmanın tecrübe istediğini vurgulayan Sözen, bu tecrübeyi 10 yılda edindiğini söyledi. Göreve talip olurken yayınladığı vaad kitapçığının 4 katı hizmet yaptıklarını belirten Başkan Sözen, tüm Manavgat halkının bu gelişime ve büyümeye tanık olduğunu ifade etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:11 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, Şükrü Sözen, Manavgat, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şişli'de İşçilerin Grevi Nedeniyle Çöpler Toplanmadı Yollarının Uzun Süredir Yapılmadığını Söyleyen Vatandaşlar, Seçim Çalışması Yapılmasını Yasakladı

ABD'den Kargoyla Uyuşturucu Gönderilen Kimyager Selin'e Gözaltı Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 09:48:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sözen, Kalemler ve İncilipınar'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]