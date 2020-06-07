Sözen: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde terörist istemiyoruz" - Son Dakika

Sözen: "Türkiye Büyük Millet Meclisinde terörist istemiyoruz"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP'li vekillerin tutuklanmasını desteklediklerini belirterek, partinin de kapatılması gerektiğini söyledi.

Sözen:

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP'li vekillerin tutuklanmasını desteklediklerini belirterek, partinin de kapatılması gerektiğini söyledi.


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, ülke olarak yıllardır on binlerce şehit ve gazi verme pahasına terörle ve teröristle mücadele ettiklerini, bu mücadelenin ilk günkü azim ve kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Kararlılığın bir sonucu olarak PKK terör örgütünün bitme noktasına geldiğini kaydeden Başkan Sözen, "İçişleri Bakanlığı verilerine göre 35 yıllık PKK terör örgütü ile mücadelemizde ilk defa ülkemiz sınırları içerisindeki terörist sayısı 500'ün altına düşmüştür. İnşallah kısa bir zamanda ülke olarak PKK terör örgütünden tamamen kurtulmuş olacağız. PKK terör örgütünden kurtulmamız için hiçbir ortamda PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan ve aslında PKK'nın kendisi olan sözde siyasi parti olan HDP'den tamamen kurtulmamız gerekmektedir. Dünyanın hiçbir ülkesinde bir siyasi parti ve onun mensupları terör örgütlerine direkt ve dolaylı olarak destek veremezler. Dünyanın hiçbir ülkesinde terör örgütüne destek veren bir siyasi partinin faaliyetlerini yürütmesine ve meclislerinde faaliyet yapmasına izin verilmemektedir. Bir siyasi parti hakkında hangi hallerde kapatma kararı verileceği Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu mevzuata göre HDP, Anayasamızın 68/4. fıkrasına ve Siyasi Partiler Kanununun 101. maddesine aykırı eylemlerin odağı haline gelmiş ve kapatılması gereken bir siyasi partidir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde terörist istemiyoruz" dedi.


"HDP'nin yaptıkları Anayasamıza aykırı eylem ve söylemlerdir"


Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, HDP'li vekillerin PKK'ya sırtlarını dayadığını ve yaptıkları eylem ve söylemelerin Anayasaya aykırı olduğunu hatırlatarak partinin derhal kapatılması gerektiğini vurguladı. Başkan Sözen, "HDP'li vekiller ve yöneticiler her ortamda PKK ile bağlarını açıkça ifade etmektedirler. 'Biz sırtımızı PKK'ya dayadık' diyen yöneticilerin, bu ülkede 'Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen yöneticilerin, güvenlik güçlerine hitaben biz 'sizi tükürüğümüzle boğacağız' diyen yöneticilerin, güvenlik güçlerimize hitaben 'biz o silahı size doğrultmasını çok iyi biliriz' diyen yöneticilerin, araçlarında terörist cenazesi taşıyan milletvekillerinin, 'her ortamda Kürdistan'ı kuracağız' diyen yöneticilerin, güvenlik güçlerimize kurşun sıkan, şehit eden terörist cenazelerine giden milletvekillerinin olduğu, kongrelerinde bölücü başının posterini asan, İstiklal Marşı yerine sözde PKK marşı okutan bu siyasi partinin yaptığı eylem ve söylemleri Anayasamıza aykırı eylem ve söylemlerdir. Sadece birkaçını saydığımız bu eylem ve söylemlerinden dolayı HDP derhal kapatılmalıdır. Bu ülkede HDP'ye defalarca demokratik ortamda siyaset yapma şansı verilmesine rağmen HDP bu şansı elinin tersi ile itmiş, Türkiye partisi olmaktan öte PKK'yı temsil eden bir siyasi parti yolunu tercih etmiş, terör örgütleri ile hiçbir şekilde arasına mesafe koymamıştır. Terör örgütü PKK'nın bitmesini istiyorsak, bataklığı kökten kurutmak istiyorsak muhakkak suretle HDP'nin kapatılması gerekmektedir. HDP kapatılmadıkça daha uzun yıllar PKK terör örgütü ile uğraşmak zorunda kalacağız. Biz yakınlarını şehit veren, şehit yakınları olarak şehitlerimiz adına, gazilerimiz adına, terörle mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimiz adına, bu ülkede vatanını, bayrağını, ezanını seven vatansever insanlarımız adına Anayasamızın 69. maddesi, 68/4. fıkrasına göre HDP'nin kapatılmasını istiyoruz. Bu talebimiz karşılanana kadar haklı mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bizlerin verdiği vergilerle teröristlerin maaş almasını, milletvekili rozeti takmasını ve devletin kırmızı plakalı aracına binmesini istemiyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 10:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sözen: 'Türkiye Büyük Millet Meclisinde terörist istemiyoruz' - Son Dakika

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