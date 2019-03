Sözen: "Yerel Seçimler Bir Beka Meselesidir"

Dünya Beşten Büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, vatanını, milletini, ülkesini seven ve olaya siyasi boyut açısından bakmayan biri olarak 31 Mart seçimlerini ülkenin beka meselesi olarak gördüğünü söyledi.Son günlerde 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin beka meselesi olup olmadığı yönünde kamuoyunda ciddi tartışmalar yapıldığını belirten Ziya Sözen, Cumhur ittifakını savunanlara göre beka meselesi, millet ittifakını savunanlara göre Erdoğan'ın saltanatını sürdürme meselesi olarak okunduğunu söyledi. Sözen, "Vatanını milletini ülkesini seven ve olaya siyasi boyut açısından bakmayan biri olarak 31 Mart seçimlerini ülkenin beka meselesi olarak görüyorum. 15 Temmuz darbe girişimde işgalin ucundan dönen ülkemizin geçmiş olduğu Cumhurbaşkanlığı sisteminin rayına oturması, tam olarak karşılık bulması ve bir daha tartışmaya açılmaması için bu seçimlerde Cumhur ittifakının seçimlerden galip çıkması gerekmektedir. Sözde millet ittifakının seçimlerden galip çıkması halinde Cumhurbaşkanlığı sistemini tartışmaya açıp, tekrar parlamenter sisteme dönüşün arayışlarına girecekleri kesindir. Böyle bir tartışma ülkenin bekası açısından son derece tehlikelidir. Peki 31 Mart seçimleri neden beka meselesidir? 31 Mart seçimleri beka meselesi olduğunu anlamamız açısından vereceğim örnek son derece değerlidir. Bir lider düşünün 65 yaşında ve ömrünün tamamına yakınını ülkesi milleti ve davası için harcamış olsun, dünyalık tadabileceği bütün makam ve mevkileri tatsın, bulunduğu makamdan daha üstün gelebileceği makam olmasın, ekonomik olarak yaşadığı sürece hiç bir kaygısı olmasın ve bu lider bütün bunlara rağmen ilerlemiş yaşına rağmen yağmur çamur kar kış soğuk sıcak demeden gece gündüz meydan meydan dolaşarak ses telleri patlarcasına davasını milletine anlatsın. Allah aşkına bu lider bu yaparken nasıl bir menfaat güdebilir? Ülkesinin milletinin devletinin çıkarı dışında bu saatten sonra ne düşünebilir? Onu bu kadar kaygılandıran uykusunu kaçıran memleket ve davasına olan bağlılığının dışında ne olabilir? Sadece bu gerçekler ışığında bu liderin milletinin ve devletinin dertlerinin dışında başka bir amacının olmadığını anlamaya yetecektir. Ama makam mevkii hırsı dışında gözleri bir şeyi göremeyenler bunu anlayamazlar. Çünkü onların hayatları bulundukları makam ve mevkileri korumak veya bir üst makama gelmekle geçmiştir. Bunlar şairin dediği gibi gözleri var görmezler, kulakları var duymazlar. Bu gerçekler ışığında ülkesinin geleceği ve bekası için gecesini gündüzüne katarak sıcak bir yatakta uyuma fırsatını dahi bulamayan lidere, yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'a ve Cumhur ittifakına sahip çıkmak gerekir. Her vatandaşın bu konuda sorumluluğu vardır. Lider gövdesini, başını taşın altına koymuşken, millet olarak bizlerde başımızı ve gövdemizi taşın altına koyamıyorsak, bari elimizi taşın altına koymalıyız. Bunu gerçekten yapmalıyız. Yapmazsak, bu lidere ve onun davasına sahip çıkmazsak yarın telafisi olmayacak pişmanlıklar ile karşı karşıya kalırız. Ak Partinin eksiklikleri var mıdır, elbetteki vardır. Ak partinin yanlışlıkları var mıdır, elbetteki vardır. Cumhur ittifakının yanlışlıkları, eksiklikleri var mıdır, elbetteki vardır. Ama milletin ve memleketin bekası söz konusu iken bugün bunları konuşmanın anlamı yoktur, olmamalıdır. Gün birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür. Gün devletimizin, milletimizin ve ömrünü davaya feda eden liderimize sahip çıkma günüdür. Yarın çok geç olmadan" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR