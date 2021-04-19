- Sözeri: "Bandırmaspor gelecek senenin planlarını yapıyor"

BALIKESİR - Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Boluspor'a 3-2 kaybedilen maç sonrası, "Bandırmaspor gelecek senenin planlarını yapıyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, evinde Boluspor'a 3-2 kaybetti. Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Hedefsiz olmanın konsantrasyonu düşürdüğünü belirten Sözeri, "Bugün de onu yaşadık. Aslında iyi de başladık maça. Golü de bulduk. Maalesef yediğimiz goller, haftalardır aynı şeyleri tekrar etmenin gereği yok artık. Oyuncularımız bu hataları yapa yapa gelişecekler. Hedefsiz olmamız bu hataları tolare ettiriyor. Yoksa bu ölümcül hatalar başımıza çok iş açardı hedefte olan bir takım için aşağı ya da yukarı. Canları sağolsun. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı. Boluspor da iyi mücadele etti. Hakem Hocamız da ufak tefek hatalar yapmış olabilir. O da genç bir hakemimiz. Hata yapa yapa gelişecek. Yani bu hataları biraz hedefsiz maçlarda hoş görürsek hakem hocalarımız da, Türk futbolu da gelişir diye düşünüyorum. Hazırlık maçı formatında bir maç oldu. Fazla söyleyecek birşey yok bu maç için. Rakibin de bizim de aşağı yukarı bir iddiamız olmadığı için izleyenler umarım keyif almıştır. Biz dediğim gibi önümüzdeki üç maçı yine aynı şekilde oynayacağız. Bandırmaspor gelecek senenin planlarını yapıyor ve yapmak zorunda. O nedenle bütün oyuncuları görmek istiyoruz. Yönetim özellikle görmek istiyor. Oyuncularımızın hepsine az çok süre veriyoruz. Ona göre yönetim de seneye ona göre planını programını yapsın. Oyuncularımız da planını programını yapsın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçları galibiyetle kapatmak daha güzel olur ama olmadı maalesef. Boluspor'u tebrik ediyorum" diye konuştu.