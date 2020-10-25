Sözeri: "Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz" - Son Dakika

Sözeri: "Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz"

25.10.2020 17:55

- Sözeri: "Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz" RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

- Sözeri: "Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz"

BALIKESİR - RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 7. haftasında RH Bandırmaspor, sahasında Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bandırmaspor'un çiçeği burnundaki Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İki üç günlük antrenmanlarımızda oyuncularımızın isteği, arzusu ve motivasyonu çok üst düzeydeydi. Bunu maçın başından itibaren gösterdik. İyi başladık maça. Ama 12. dakikada anlık hatamızdan golü kalemizde gördük. O zamana kadar direkten dönen bir topumuz ve pozisyonlarımız var. Ama değerlendiremedik. Yediğimiz gol moralimizi bozmadı, oyunumuzu bozmadı açıkçası ilk yarıda. Benim beklentimin üzerinde bir performans sergiledik. Ama rakip bir kere geldi kalemize golü buldu. Devre arasında oyuncularıma ilk yarıdaki oyunu devam ettirdiğimiz takdirde oyunun bize döneceğini söyledim. Ama ikinci yarı aynı performansı devam ettiremedik. Burada Halilovic gibi, Abdurrahim gibi oyuncularımızın maç eksikliklerinin önemli rolü oldu. Ama maç eksikliklerini maç oynayarak gidereceğiz tabii ki. Bu eksiklerimizi tamamladığımızda çok iyi bir Bandırmaspor olacağına inanıyorum. Skora bakıldığı zaman Erkan Hoca ne diyor diyebilirsiniz. Ama bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına asla izin vermeyeceğiz. Aksine bizi motive edecek. Çünkü ilk yarıda gördüğümüz fotoğraf Bandırmaspor camiasına yakışır bir mücadeleydi. Bunu 90 dakikaya taşımaya gayret edeceğiz. Bazı oyuncularımızın fizik kalitesi iyi, bazı oyuncularımızın ki düşük. Fizik seviyesi düşük oyuncularımızı da iyi oyuncularımızın seviyesine getirdiğimiz takdirde çok iyi bir Bandırmaspor olacağı gerçeği var ama biraz süreç alacak bu. Altınordu ve Giresun maçlarından sonraki milli maç arasında yapacağımız fizik çalışmaları neticesinde 3-4 hafta sonra fiziksel olarak çok daha iyi bir takım göreceğiz. Fiziksel olarak üst düzeyde, oyun olarak da ilk yarıdaki oyunumuzu oynadığımız halde çok güzel bir Bandırmaspor izleyeceğiz. Aldığımız mağlubiyet skor olarak üzücü. Ama özellikle ilk yarıdaki oyunumuz geleceğe dair güzel sinyaller verdi diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sözeri: Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz
Sözeri: Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz
Sözeri: Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz
Sözeri: Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz

Adana Demirspor, Bandırmaspor, oyunlar, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sözeri: 'Bu mağlubiyetin bize travma yaşatmasına izin vermeyeceğiz' - Son Dakika Spor

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