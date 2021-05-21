Sözleri alt yazıya "Hamas terör örgütü" olarak yansıtılan Karamollaoğlu panikledi: Aman aman - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Habertürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde "Nedir Ne Değildir" programının konuğu oldu. Karamollaoğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirirken, İsrail'in Filistin'e saldırıları da masaya yatırıldı.

HAMAS'I DEĞERLENDİRDİ

Konuya ilişkin görüşlerini aktarırken Karamollaoğlu, "Efendim, 'Hamas terör örgütü.' diyorlar. Kim hangi hikayeyi söylerse söylesin. Hamas dediğimiz kurum veya partiye devlet olma hakkı vermemişsiniz ki buna meşruiyet atfedesiniz. Kendi topraklarını muhafaza edebilmek için bir oluşum meydana getirmiş. Buna Hamas demiş isim olarak seçimlere girmiş ama Gazze ve Batı Şeria birbirinden kopuk olduğu için Gazze'ye giriş çıkışlarda tahdid edildiği için Hamas o tarafta kalmış. Yani şartlar onlara meşru birhak vermiyor." ifadelerini kullandı.

MODERATÖR YANLIŞI DÜZELTTİ

Karamollaoğlu'nun kullandığı cümlelerden bir bölümü, KJ'ye "Hamas terör örgütü" ifadeleri olarak yansıtıldı. Programın ilerleyen dakikalarında izleyiciler tarafından uyarılan Sunucu Ersoy yapılan yanlışı düzelterek "Tamamen bizden kaynaklı bir durum" dedi.

"AMAN AMAN"

KJ'yi fark etmeyen Karamollaoğlu, durumu bu açıklama sonrasında öğrendi. Bu düzeltmenin ardından panikleyerek, "Aman aman. Ben dedim ki bunu Hamas'ı bir terör örgütü olarak kabul ediyor. Bu doğru değil." dedi.