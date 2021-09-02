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Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı - Son Dakika

Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı

02.09.2021 01:09

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, 2 farklı öne geçtiği maçta Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş'in yabancı kuralıyla ilgili sözleri tepki çekti. Daha önceki söylemlerinde yabancı kuralını destekleyen hatta "Maksimum 5 yabancı olmalı" diyen Güneş karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Şu an tartışılacak konu bu değil, günümüzün değil, benim konum değil" dedi.

A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçında Karadağ'la 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş'in daha önceki açıklamalarında uygulanmasını desteklediği yabancı kuralı için söyledikleri dikkat çekti.

Şenol Güneş'in yabancı kuralıyla ilgili sözleri şöyle:

"BEN SÖYLEYECEĞİMİ SÖYLEDİM"

Türk futbolunda yabancı sınırından daha büyük sorunlar olduğunu belirten Güneş, "TFF Başkanı'nın telefonu var. Açar konuşur fikirlerini söylerler. Ben fikrimi söylüyorum, herkes fikrini söylüyor. Basın yazıyor. Herkes fikrini söylüyor. Türkiye'de vatandaş da fikrini söylüyor ama kararlar alınıyor. Demokrasi var, özgürlük var, düşünceler söylenir. Benim söylediğim bir şey yok. Ben ilk başta söyleyeceğimi söyledim.

"BEN HİÇBİR FİKİR BEYAN ETMİYORUM DAHA"

Ondan sonra ben diğer konularla ilgili yabancı-yerli. Bana göre Türk futbolunun şu andaki tek yabancı - yerli değil. Şu an tartışılacak konu bu değil, günümüzün değil, benim konum değil. Ben uzun zamandır bunu konuşmuyorum. Nereden çıktı bu? Ben hiçbir fikir beyan etmiyorum daha. Edeceğimi ettim. İlk geldiğim zaman ettim. Ondan sonra çıkan kararlarda küme düşmeler, liglerin yapısı, ekonomisi kararını ben vermiyorum ki" ifadelerini kullandı.

FUTBOLSEVERLER, ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINA İSYAN ETTİ

Daha önce yabancı kuralının gelmesini savunan Şenol Güneş'in, Karadağ maçından sonra konuyla ilgili söyledikleri futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyada deneyimli hocaya yönelik tepki dolu paylaşımlar yapıldı.

Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı
Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı
Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı
Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı
Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı
Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı

A Milli Futbol Takımı, Şenol Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözleri tepki çekti! Yabancı kuralına ön ayak olan Şenol Güneş, şimdi etliye sütlüye karışmadı - Son Dakika Spor


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