Sözleriyle pes dedirten 40 yıllık "tırnakçı" kamerada Mersin 'de marketlere girerek, alışveriş yapıp tırnakçılık yöntemiyle vatandaşları dolandıran bir kişi, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandıHakkındaki iddiaları kabul eden ve tutuklanan tırnakçı, günde 2-3 yerde, 40 yıldır bu işi yaptığını ve her zaman yakalandığını söylediMERSİN - Mersin'de marketlere girerek, alışveriş yapıp 'tırnakçılık' yöntemiyle vatandaşları dolandıran bir kişi, önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklanan şahıs, söyledikleriyle pes dedirtti. Hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, günde 2-3 yerde, 40 yıldır bu işi yaptığını ve her zaman yakalandığını söyledi.Edinilen bilgiye göre, H.Ö. isimli müşteki, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği'ne gelerek marketine 2 kez müşteri olarak gelen ve kendisini taksici olarak tanıtan bir şahsın alışveriş yaptığını, bunun karşılığında cüzdanından çıkartarak kendisine gösterdiği 200 lira paranın üzerini verdiğini ancak kasada 200 liralık banknot olmaması üzerine kameraları incelediğini belirtti. Yaptığı incelemede şahsın 2 gün üst üste aynı saatte markete geldiğini, kendisini oyalayıp, dikkatini dağıtarak gösterdiği 200 liranın üstünü alıp gittiğini gördüğünü söyleyen iş yeri sahibi, 'tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıldığını ifade ederek, şikayetçi oldu.Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.K. olduğunu belirledi. Şahsı yakalamak için çalışma başlatan ekipler, kısa sürede şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette şahsın yapılan incelemesinde benzer suçlardan 13 kaydı bulunduğu tespit edildi."40 senedir yapıyorum"Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın emniyetten çıkışı sırasında basın mensuplarına söylediği sözler ise pes dedirtti. Hakkındaki iddiaları kabul eden A.K., "İddialar doğrudur. Para üstü alıp, para üstü veriyoruz. Her yerde yapıyorum. Günde 2-3 defa yapıyorum. 40 senedir yapıyorum" dedi.Bir gün yakalanacağınızı düşünmediniz mi? sorusuna da A.K., her zaman yakalandığını söyledi.Güvenlik kamerasına yakalandıÖte yandan A.K.'nin tırnakçılık yöntemiyle gerçekleştirdiği dolandırıcılık olayı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre müşteri gibi markete gelen şahıs, önce marketten bir şeyler alarak, market sahibi ile sohbet ediyor. Yaklaşık 1 dakika boyunca dükkan sahibine hem sürekli bir şey soran hemde o arada alışveriş yapan şahıs, en sonunda cüzdanından çıkardığı parayı market sahibine gösterip, daha sonra hızlı bir şekilde diğer cebine koyuyor. O sırada cebinde bulunan bozuk paraları da çıkararak, dükkan sahibinin kafasını karıştıran şahıs, para vermiş gibi para üstü alarak dükkandan ayrılıyor.