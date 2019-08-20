Son Dakika Haberleri: Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak

47 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma başlangıç fiyatlarını belirledi.

Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılında sözleşmeye bağlanmaksızın üretilen tütünler ile sözleşme yapılmasına rağmen sözleşmeden fazla üretilmiş ve satın alınmayan tütünlerin açık artırma başlangıç fiyatlarını belirledi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin tebliğe göre; açık artırma başlangıç fiyatları bölgeler ve neviler itibarıyla A Grad, B Grad, Kapa ve Duble Kapa tütünler için 16.76 TL ile 4.32 TL arasında değişiyor. (Tablo)


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:31 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan kayyum açıklaması: Müdahale kaçınılmaz
Üç belediyeye kayyum atanmasına HÜDA PAR'dan eleştiri geldi ABD, Esad rejiminin Türk konvoyuna yaptığı saldırıyı kınadı Muhalefet, yargı reformu teklifi için ilk toplantıyı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 09:19:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sözleşme dışı üretilen tütünler açık artırmayla satılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]