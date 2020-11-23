Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği - Son Dakika

Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği

23.11.2020 10:28
Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği, System.String[]

Türkşeker'in sözleşmeli tarım ve münavebe sistemi ile üreticilere verdiği destekler kapsamında Türkşeker ile sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği hemen veriliyor.

Türkşeker'in sözleşmeli tarım ve münavebe sistemi ile üreticilere verdiği destekler kapsamında Türkşeker ile sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği hemen veriliyor.

Türkşeker'den yapılan açıklamaya göre, Türkşeker, model kapsamında üretilen ürünlere değerinde alım garantisi veriyor. Şirket, bu kapsamda 2021 üretim yılında sözleşmeli olarak hububat üretimi yapacak çiftçilerin ürünlerini bölgedeki borsa fiyatlarına göre değerinde alacak.

Öte yandan, Türkşeker'in çiftçiyi faiz yükünden kurtarmak için verdiği avans destekleri de devam ediyor. Türkşeker, bu kapsamda buğday ve arpa ekimi yapan üreticilere kasım ayının sonunda avans ödemelerini gerçekleştirecek. Çiftçilerin desteklerden yararlanabilmesi için en kısa zamanda sözleşme imzalamaları gerekiyor.

Türkşeker'in verdiği alım ve fiyat garantisinden her çiftçi yararlanabiliyor. Bunun için çiftçilerin bulundukları bölgedeki Türkşeker'e bağlı ziraat bölge şefliklerine müracaat ederek sözleşme imzalamaları yeterli oluyor.

Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği
Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği

Borsa, Tarım, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkşeker'den sözleşme imzalayan çiftçilere tohum ve gübre desteği - Son Dakika Ekonomi


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