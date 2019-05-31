Son Dakika Haberleri: Sözleşmeleri sona eren işçiler yolu kapattı
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Sözleşmeleri sona eren işçiler yolu kapattı

1 saat önce

TPIC (Turkish Petroleum International Company) şirketinde çalışırken sözleşmeleri biten ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler yol kapatarak eylem yaptı.

Sözleşmeleri sona eren işçiler yolu kapattı, System.String[]
TPIC (Turkish Petroleum International Company) şirketinde çalışırken sözleşmeleri biten ve sözleşmeleri yenilenmeyen işçiler yol kapatarak eylem yaptı.

Sözleşmeleri dolduğu için TPIC tarafından işlerine son verilen 46 kişi Adıyaman Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan Çamgazi bölgesindeki arama sahasının yolunu kapattı. İşten çıkartılan kişilerin karotlu arama işçisi oldukları ve sözleşmelerinin bitmesinden dolayı işten çıkartıldıkları öğrenildi. İşçiler araçlarıyla yolu kapatarak, yeniden iş başı yapmak istediklerini dile getirdi.

Sahanın yolunu kapatan işçiler sözleşmelerinin yenilenmesini istedi. İşçilerin sözcüleri Adıyaman Valiliği yetkililerine durumlarıyla ilgili bilgi vermek alandan ayrıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: İHA
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