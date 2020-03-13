Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi - Son Dakika
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Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi

27 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.

Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter adresindeki açıklamada, 6 Mart Cuma günü duyurusu yapılan ve 16 Mart 2020'de başlaması planlanan sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavının, yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.

ASDEP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 05:50 Kaynak: AA
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