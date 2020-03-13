Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının ertelendiği duyuruldu.

Bakanlığın Twitter adresindeki açıklamada, 6 Mart Cuma günü duyurusu yapılan ve 16 Mart 2020'de başlaması planlanan sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavının, yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği bildirildi.