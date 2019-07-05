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Sözleşmeli memurların kadro talebi

14 dakika önce

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası ( TOÇ BİR-SEN) üyesi bir grup memur, tüm kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak bütün sözleşmelilerin 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına imkan...

Sözleşmeli memurların kadro talebi, System.String[]
Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası ( TOÇ BİR-SEN) üyesi bir grup memur, tüm kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak bütün sözleşmelilerin 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına imkan verecek şekilde yeni bir yasa teklifinin hazırlanarak TBMM'de kabul edilmesini istedi.
Kadıköy'deki İl tarım ve Orman Müdürlüğü önünde toplanan memurlar, "Kamuda huzur ve adalet", "Bizi kadrosuz bırakma reis" yazılı dövizler açtı.
TOÇ BİR-SEN İstanbul Şube Başkanı Mustafa Fatih Köse burada yaptığı basın açıklamasında, geçtiğimiz günlerde TBMM'de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik yasanın kabul edildiğini hatırlattı.
Köse, "Yıllardır, 'İş güvencesi kırmızı çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün bir de sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran düzenleme kabul edilemez Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde yeni bir adımın atılması için yetkilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz" dedi.
Basın açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar, isteklerini dile getiren mektupları Caddebostan PTT şubesinden AK Parti ve MHP'nin TBMM Grup Başkanlığı'na gönderdi.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:20 Kaynak: AA
Memur, Güncel
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