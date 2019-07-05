Sözleşmeli memurların kadro talebi

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyesi bir grup memur, kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak, bütün sözleşmelilerin 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına imkan verecek...

Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyesi bir grup memur, kamu kurumlarında görev yapan sözleşmeli personelin tamamını kapsayacak, bütün sözleşmelilerin 657 sayılı kanunun 4/A maddesine göre çalışmasını sağlayacak ve tüm sözleşmelilerin kadroya alınmasına imkan verecek şekilde yeni bir yasa teklifi hazırlanarak TBMM'de kabul edilmesi talebinde bulundu.

PTT Sur Müdürlüğü önünde toplanan memurlar, "Kamuda huzur ve adalet", "Sözleşmeliye kadro hayal değil, gerçek olsun", yazılı dövizler açtı.



TOÇ BİR-SEN Diyarbakır Şube Başkanı Erdal Ar, yaptığı açıklamada, TBMM'de sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik yasanın kabul edildiğini belirtti.

"81 ilde eş zamanlı olarak milletvekillerimize mektup gönderiyor ve bir kez daha hakkımız olanı istiyoruz. Kadro mücadelemize destek bekliyoruz." diyen Ar, şunları kaydetti:

"Yıllardır, 'iş güvencesi kırmızı çizgimiz' diyerek her platformda kadrolu istihdamın hayati bir gereklilik olduğu bilinciyle 4/B'li (sözleşmeli) kardeşlerimizin 4/A kadrosuna geçirilmesi için mücadele ederken, bugün sözleşmeli personeli bu düzenlemeyle kendi aralarında eşitsizce ayıran kanuni düzenleme hiçbir şekilde kabul edilemez. Bazı kamu çalışanlarını bu düzenlemeyle sevindirirken diğerlerine farklı muamele yapılması toplumsal ve çalışma hayatındaki dengeyi bozmanın yanı sıra Anayasamızın temel eşitlik ilkesiyle de asla bağdaşmamaktadır. Bir an önce sözleşmeliliği sona erdirecek ve ayrım yapmaksızın tüm sözleşmelileri kapsayacak şekilde, yeni bir adımın atılması için ilgilileri aklı selim davranmaya davet ediyoruz. Unutulmamalıdır ki; düzenleme dışında kalan kamu görevlileri ayrıcalık değil sadece hakkı olanı talep etmektedir."

Basın açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar, taleplerini içeren mektupları PTT Sur Merkez Müdürlüğünden, siyasi partilerin TBMM Grup Başkanlarına gönderdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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