Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli memurların kadro talebi
Son Dakika Güncel Haber

Sözleşmeli memurların kadro talebi

4 dakika önce

Siirt'te sözleşmeli memurlar, kadroya alınmalarına imkan verecek yeni bir yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi talebinde bulundu.

Sözleşmeli memurların kadro talebi, System.String[]
Siirt'te sözleşmeli memurlar, kadroya alınmalarına imkan verecek yeni bir yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi talebinde bulundu.
Tarım Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) ile Bayındır Memur-Sen üyesi bir grup adına açıklama yapan TOÇ BİR-SEN Tarım İl Temsilcisi Mesut Kaygusuz, TBMM'de kabul edilen yasa teklifindeki eşitsizliğin giderilmesini istediklerini söyledi.
Milletvekillerine mektup göndereceklerini aktaran Kaygusuz, şöyle konuştu:
"Geçtiğimiz günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisinde sözleşmeli personelin sözleşme sürelerinin 4+2'den 3+1'e düşürülmesine yönelik, içinde pek çok eksiklik ve eşitsizliğin bulunduğu yasa teklifi kabul edildi. Sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlilerinden bir kısmına yönelik söz konusu iyileştirmede diğer kamu kurumlarında ve unvanlarda görev yapan personelin yer almaması, hiç kuşkusuz çalışma barışını derinden sarsacak, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürecektir."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:54 Kaynak: AA
Bayındır, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meclis lokantasındaki fiyatlar, sosyal medyada tepki çekti Yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk ağır yaralandı Dolar 5,60 seviyesinden işlem görüyor Ankaragücü'nden Altay Bayındır açıklaması: Fenerbahçe ile anlaştık

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:59:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli memurların kadro talebi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]