Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları - Son Dakika

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları

Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları
Son Güncelleme: 14.07.2021 23:12

T. C.ADALET BAKANLIĞINDANSözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.

T. C.

ADALET BAKANLIĞINDAN

Sözleşmeli mütercim-tercüman (İngilizce - Fransızca - Almanca) pozisyonlarına yapılan başvuru sonuçları ile sözlü sınava girmeye hak kazananlar ve sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.

Sözlü sınav; 07-08-09/09/2021 tarihlerinde Tavuskuşu Sokak No: 18 Dikmen/ANKARA adresinde bulunan Hakimevinde yapılacaktır.

Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

Sınav günü adayların kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

COVID-19 Klavuzu (Tıklayınız)

Kaynak: Habermetre

Fransızca, İngilizce, HES kodu, Adalet, Son Dakika

Son Dakika Sadece Haberler Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sözleşmeli Mütercim-Tercüman (İngilizce, Fransızca, Almanca) Alım İlanı Sözlü Sınavına İlişkin Başvuru Sonuçları - Son Dakika
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