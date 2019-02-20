Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli öğretmen alımı için tarih belli oldu

Sözleşmeli öğretmen alımı için tarih belli oldu

33 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.

Sözleşmeli öğretmen alımı için tarih belli oldu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:50 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yeni Görev Yerine Giden Öğretmen Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti Hasta Bezinde de Haksız Fiyat Artışı Tespit Edildi

Okulu Ziyaret Eden AK Partili Aday, Öğretmenler Odasına Alınmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan Müjdeyi Verdi: 20 Bin Öğretmenin Ataması Yapılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 19:23:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli öğretmen alımı için tarih belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]