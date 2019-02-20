Sözleşmeli öğretmen alımı için tarih belli oldu
33 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.
Milli Eğitim Bakanlığından 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvuruların, 26 Mart'ta başlayacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:50
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