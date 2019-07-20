Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40 oldu
Son Dakika Güncel Haber

Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40 oldu

19 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.

Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40 oldu, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılan düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlere atamalarında 20 yerine 40 okul tercih yapma hakkı tanındı.
Bakanlıkça hazırlanan, "Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, sözleşmeli öğretmenliğe atanma istediğinde bulunanların daha önce en fazla 20 olan tercih hakkı, 40'a çıkarıldı. Öğretmen adayları, 40 okul tercihi yaptıktan sonra da 41'inci tercihi açarak herhangi bir kuruma yerleşmek istediklerini de kabul etmiş olacak.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin tercih ve atama takvimine göre, öğretmen adaylarının eğitim kurumu tercihleri, 30 Temmuz-5 Ağustos'ta alınacak.
Sözleşmeli öğretmenler, 9 Ağustos'ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de göreve başlayacak.
MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcunun valizinden silah parçaları çıktı Rusya'dan Karadeniz'de füzeli tatbikat İstanbul'daki kayıtsız göçmenler tek tek tespit edilip, sınır dışı ediliyor PKK'ya büyük darbe: 6 ayda 859 sığınak imha edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli öğretmen atamalarında tercih sayısı 40 oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]