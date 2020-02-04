Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor - Son Dakika Ekonomi

Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor

13 dakika önce

Türkiye'de görev yapan lise mezunu bir bekçi ile üniversite mezunu sözleşmeli bir öğretmenin maaş farkı dikkat çekiyor. Yıllık kazanca göre bakıldığında bekçiler, öğretmenlerden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor.

Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor, System.String[]

Bekçi maaşları gündem olurken, Türkiye bekçiler ile öğretmenler arasındaki maaş farkını konuşuyor. Lise mezunu bir bekçi, hizmet yılı 5 yıldan az olan sözleşmeli öğretmenden yılda yüzde 10,7 yani 5 bin 256 TL daha fazla kazanıyor.

BEKÇİ 4.527 TL, ÖĞRETMEN 4.089 TL ALIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, lise mezunu bekar bir bekçinin ayda 4 bin 527 TL maaş aldığını açıkladı. Buna göre lise mezunu bekçiler yılda Temmuz zammı hariç 54 bin 324 TL ücret kazanıyor.

Hizmet yılı 5 yıldan az olan sözleşmeli öğretmenler ise ayda 4 bin 89 TL ücret alırken, sözleşmeli öğretmenlerin yıllık kazancı 49 bin 68 TL.

YÜZDE 10,7 YILLIK MAAŞ FARKI VAR

Buna göre, lise mezunu bir bekçi dört yıllık üniversite mezunu bir öğretmenden yılda yüzde 10,7 daha fazla kazanıyor.

Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 03:57 
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