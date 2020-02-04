Sözleşmeli öğretmen, lise mezunu bir bekçiden yılda yüzde 10,7 daha az kazanıyor

Bekçi maaşları gündem olurken, Türkiye bekçiler ile öğretmenler arasındaki maaş farkını konuşuyor. Lise mezunu bir bekçi, hizmet yılı 5 yıldan az olan sözleşmeli öğretmenden yılda yüzde 10,7 yani 5 bin 256 TL daha fazla kazanıyor.

BEKÇİ 4.527 TL, ÖĞRETMEN 4.089 TL ALIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü, lise mezunu bekar bir bekçinin ayda 4 bin 527 TL maaş aldığını açıkladı. Buna göre lise mezunu bekçiler yılda Temmuz zammı hariç 54 bin 324 TL ücret kazanıyor.

Hizmet yılı 5 yıldan az olan sözleşmeli öğretmenler ise ayda 4 bin 89 TL ücret alırken, sözleşmeli öğretmenlerin yıllık kazancı 49 bin 68 TL.

YÜZDE 10,7 YILLIK MAAŞ FARKI VAR

Buna göre, lise mezunu bir bekçi dört yıllık üniversite mezunu bir öğretmenden yılda yüzde 10,7 daha fazla kazanıyor.