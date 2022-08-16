Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gelişme sonrası sözleşmeli öğretmen maaşı ne kadar, merak edildi.
Sözleşmeli öğretmen alım süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için öncelikle ön başvurunun yapılması gerekiyor. Ön başvurunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav sonuçlarını geçen adaylar ihtiyaç olan bölgelere atanır.
Sözleşmeli öğretmenlik için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir ilan açması gerekiyor. Ardından sözleşmeli öğretmenlik adayları, Milli Eğitim Bakanlığı sitesi üzerinden başvurularını yaparak kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptıran sözleşmeli öğretmenlik adayları sözlü mülakata çağrılıyor. Mülakat sonrası başarılı olan adayların isimleri ve görev yerleri açıklanıyor.
Sözleşmeli öğretmen maaşları derece durumlarına göre değişkenlik göstermektedir.
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