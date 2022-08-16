Sözleşmeli öğretmen mülakat (SÖZLÜ SINAV) sonuçları öğrenme ekranı! - Son Dakika
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Sözleşmeli öğretmen mülakat (SÖZLÜ SINAV) sonuçları öğrenme ekranı!

16.08.2022 16:02
Sözleşmeli öğretmen mülakat (SÖZLÜ SINAV) sonuçları öğrenme ekranı!

20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat (SÖZLÜ SINAV) sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama sayfası linki!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gelişme sonrası sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları öğrenme ekranı!

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları 16 Ağustos tarihinde açıklandı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmen kadrolarında çalışan kişiler olarak öne çıkıyor. Sözleşmeli öğretmenlik dönemini başarıyla tamamlayan öğretmenler, adaylıktan bir üst unvana terfi ederek bulundukları yerdeki öğretmen kadrosuna atanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI NASIL OLUYOR?

Sözleşmeli öğretmen alım süreci Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetiliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için öncelikle ön başvurunun yapılması gerekiyor. Ön başvurunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nca adaylar sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınav sonuçlarını geçen adaylar ihtiyaç olan bölgelere atanır.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN NASIL OLUNUR?

Sözleşmeli öğretmenlik için öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili bir ilan açması gerekiyor. Ardından sözleşmeli öğretmenlik adayları, Milli Eğitim Bakanlığı sitesi üzerinden başvurularını yaparak kayıt yaptırıyor. Kayıt yaptıran sözleşmeli öğretmenlik adayları sözlü mülakata çağrılıyor. Mülakat sonrası başarılı olan adayların isimleri ve görev yerleri açıklanıyor.

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