Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

51 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları internet sitesinden açıkladı.

Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları internet sitesinden açıkladı.

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren 'Sözleşmeli Öğretmenlik' sözlü sınav sonuçları MEB'in internet sitesinden duyuruldu. Sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar MEB'in internet adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve doğum tarihlerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek. Öğretmen ataması için tercihler, 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 7 Şubat'ta yapılacak.

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

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