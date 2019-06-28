Son Dakika Haberleri: Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı
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Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı

48 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin '3+1 düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Sözleşmeli öğretmenlere ilişkin 3+1 düzenlemesi yasalaştı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin '3+1 düzenlemesi TBMM'de kabul edilerek yasalaştı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli öğretmenlerle ilgili 3+1 düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) yasalaştığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Sözleşmeli öğretmenlerimizin '3+1 düzenlemesi' TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Emeği geçeği tüm milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Öğretmenlik Meslek Kanunu ve diğer projelerimiz üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Hep güzel haberler vermek dileğiyle" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:01 Kaynak: İHA
Ziya Selçuk, Politika
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